Про це повідомив Віталій Кличко. Крім того, мер Києва розповів про враження посла від столиці України.

До теми Кличко зустрівся з послом США: обговорили енергетичну безпеку та економічну ситуацію

"Сьогодні зустрівся з новим послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером. Обговорили ситуацію в Україні та Києві, подальшу допомогу Німеччини в боротьбі нашої держави проти російського агресора. А також – підтримку Німеччиною України на її шляху в ЄС. Я подякував уряду та дипломатам Німеччини за підтримку України та всебічну допомогу", – повідомив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що німецький дипломат у захваті від Києва та киян.

Мартін Єгер, який нещодавно прибув до Києва, зазначив, що йому дуже подобається наше місто, його давня історія та відкриті й гостинні люди,

– наголосив Кличко.

Віталій Кличко зустрівся з Мартіном Єгером / Фото КМДА

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк та обговорив питання безпеки, в тому числі енергетичної, а також проблеми місцевого самоврядування.