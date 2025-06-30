Кличко отстранил первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника на время расследования
Мэр Киева Виталий Кличко отстранил первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника от исполнения обязанностей на время служебного расследования.
Об этом Кличко сообщил в своем телеграм-канале, отмечает 24 Канал.
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"Я подписал решение депутатов относительно первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника. Мною принято решение о проведении служебного расследования по факту якобы какого-то "празднования". По результатам служебного расследования должно быть принято законное решение! На время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей", – сообщил Виталий Кличко.
Мэр отметил, что будет действовать по закону и никого покрывать не будет.
Хочу подчеркнуть, что все мы должны действовать по закону. Механизм назначения и увольнения первого заместителя главы КГГА четко урегулирован законом Украины. И как бы кто меня не подбивал его нарушить, я этого не буду делать. Так же, как и покрывать никого не буду,
– подчеркнул Кличко.
Также мэр отметил, что к расследованию будут привлечены депутаты Киевсовета – инициаторы решения по Поворознику.
Как сообщалось, 10 июня Киевсовет на внеочередном заседании проголосовал за выражение недоверия первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику.