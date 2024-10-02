Дроны, РЭБ, генераторы, Starlink – Кличко передал 3 бригадам на Харьковское направление помощь

Мэр Киева Виталий Кличко передал на Харьковское направление дроны, РЭБы и другое нужное оборудование, приобретенное за внебюджетные средства.

Об этом Кличко сообщил в своем телеграм-канале.

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"Отправили бойцам трех бригад на Харьковское направление, где сегодня горячо, очередную партию помощи. Необходимое оснащение, которое приобрели за небюджетные средства. В частности, к защитникам поехали 100 ночных fpv-дронов, 5 БпЛА Mavic, два ремонтных авто, 5 систем РЭБ, два генератора и Starlink", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр также передал бойцам награды от столицы – 15 медалей "Честь. Слава. Государство".

Киев продолжает помогать военным защищать наше государство. И выделяя средства из бюджета города, и привлекая помощь и покупая оснащение за небюджетные деньги,

– отметил мэр.

Кличко также передал воинам награды / Фото Виталия Кличко

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко посетил четыре бригады на Донбассе и на Купянском направлении. Отвез защитникам от общины Киева 550 дронов Mavic 3Т, системы РЭБ и антидронные ружья.