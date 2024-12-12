8 пикапов, грузовик, партия дронов, – Кличко передал батальону "Ахиллес" помощь от громады

Мэр Киева Виталий Кличко передал батальону "Ахиллес" большую партию помощи от громады Киева – девять автомобилей и дроны.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Подробнее о поддержке рассказываем далее в материале.

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"Сегодня бойцам батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады передали очередную партию помощи. На одно из самых горячих направлений фронта от громады Киева отправятся 18-тонный грузовик с манипулятором для инженерно саперной службы бригады и 8 пикапов", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева передал военным помощь от громады столицы / Фото Виталия Кличко

Также "Ахиллесу" передано 650 10-дюймовых дронов лучшего качества с батареями большой емкости, добавил мэр.

Всего за этот год 92 бригада получила от громады столицы грузовой, автомобильной техники и дронов на сумму 174 миллиона гривен. Мы продолжим помогать нашим защитникам и в дальнейшем. И за средства общины города, и за небюджетные деньги,

– подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2024 году столица выделила из городского бюджета на помощь Силам обороны больше всех регионов – почти 10 миллиардов гривен. В следующем году поддержка защитников будет не меньше, подчеркнул Виталий Кличко.