Кличко передал от общины Киева крупную партию дронов 72 бригаде на самое горячее направление

Мэр Киева Виталий Кличко передал от общины столицы 900 FPV-дронов бойцам 72 бригады. Всего в этом году киевляне передали этой бригаде уже 2200 беспилотников.

Об этом Кличко сообщил в своем телеграм-канале.

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БпЛА передают не впервые

"Передал защитникам на фронт от общины Киева очередную партию крайне необходимой помощи. Бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которые находятся на самом горячем направлении на Донбассе, получили еще 900 FPV-дронов. Модифицированных специально под запрос бригады. В этом году бойцам 72 Киев уже передал 1300 БпЛА (в январе – 500 и в марте – 800)", – написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что вместе с сегодняшними беспилотниками бригада получила от киевлян уже 2200 FPV-дронов.

С начала 2025 из городского бюджета 72–и бригаде столица выделила 45 миллионов гривен. Это средства на оснащение и насущные потребности военных. Мы и в дальнейшем продолжим помогать нашим военным, постоянно ища для этого любые возможности,

– подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2025 году столица выделила из своего бюджета на поддержку сил обороны уже более 5,5 миллиарда гривен. В прошлом году на помощь защитникам Киев выделил 10 миллиардов гривен – больше всего среди всех регионов.

Киев передал очередную партию дронов 72 ОМБр имени Черных Запорожцев / Фото с телеграмм-канала Виталия Кличко