Кличко поблагодарил волонтеров и бизнес за помощь гуманитарному штабу Киева

Гуманитарный штаб Киева работает системно, получает и распределяет все необходимое.

Об этом в своем обращении заявил мэр столицы Виталий Кличко. Он поблагодарил волонтеров, которые присоединились к работе штаба.

На тему Киев продолжает укрепляться, – Кличко

Киев продолжает укрепляться и готовиться к обороне города. Системно работает гуманитарный штаб, создавший город. Налаженная логистика. Мы получаем помощь – и от украинского бизнеса, иностранного, гуманитарную. От небезразличных людей. Распределяем ее, создаем резервы всего необходимого. Я благодарю и волонтеров, которые сегодня помогают. Привлекают помощь, доставляют ее. Ваш труд очень важен,

– подчеркнул Кличко.

Мэр столицы напомнил, что нужно делать по сигналу тревоги и призвал доверять только официальной информации.

"При этом все предприятия критической инфраструктуры, жизнеобеспечения столицы работают. Работают большинство продовольственных магазинов, аптек. Сегодня "Киев цифровой" обновил карту аптек, в которых можно приобрести инсулин. Больницы и роддома тоже работают и принимают всех пациентов, кому необходима помощь. Я прошу всех киевлян сохранять выдержку. Оставаться в безопасных местах – дома, или в укрытиях – по сигналу тревоги. Поддерживайте близких, соседей, людей, которые рядом. Доверяйте только официальной информации. Сейчас враг будет сеять много лжи, провоцируя панику. Не поддавайтесь! ! Слава Украине", – подытожил Кличко.

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