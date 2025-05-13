Об этом Кличко написал в своем телеграм-канале, информирует 24 Канал.

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"Киев – единственный город в Украине, который внедряет 5 программ по поддержке жителей многоквартирных домов. Эти программы позволяют модернизировать дома, повышать энергостойкость и энергонезависимость жилья киевлян", – сообщил Виталий Кличко

Мэр также рассказал о доме ОСМД "Домашний уют" в Голосеевском районе, который благодаря городским программам стал энергоустойчивым.

В доме в рамках городской программы "70/30" провели энергоаудит, заменили освещение на энергоэффективное, обновили инженерные сети. Модернизировали индивидуальные тепловые пункты и теплообменники. Установили жители в доме также генератор, получив компенсацию от города,

– отметил Кличко.

Кличко показал энергонезависимый дом / Фото с телеграмм-канала Виталия Кличко

Ранее, по словам мэра, жители этой 25-этажки на 620 квартир с помощью городских программ установили солнечную электростанцию. А сейчас они планируют увеличить ее мощность.

Сегодня на крыше дома – более 50 панелей. Это позволит обеспечить работу лифтов и других важных систем во время отключения энергоснабжения. В этом году жители дома планируют увеличить мощность станции,

– сказал Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице уже более 300 домов установили автономное энергетическое оборудование и не зависят от отключений электроэнергии.