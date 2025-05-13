Про це Кличко написав у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

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"Київ – єдине місто в Україні, яке впроваджує 5 програм з підтримки мешканців багатоквартирних будинків. Ці програми дозволяють модернізувати будинки, підвищувати енергостійкість та енергонезалежність житла киян", – повідомив Віталій Кличко

Мер також розповів про будинок ОСББ "Домашній затишок" у Голосіївському районі, який завдяки міським програмам став енергостійким.

У будинку в рамках міської програми "70/30" провели енергоаудит, замінили освітлення на енергоефективне, оновили інженерні мережі. Модернізували індивідуальні теплові пункти та теплообмінники. Встановили мешканці в будинку також генератор, отримавши компенсацію від міста,

– зазначив Кличко.

Кличко показав енергонезалежний будинок / Фото з телеграм-канала Віталія Кличка

Раніше, за словами мера, мешканці цієї 25-поверхівки на 620 квартир за допомогою міських програм встановили сонячну електростанцію. А зараз вони планують збільшити її потужність.

Сьогодні на даху будинку – понад 50 панелей. Це дозволить забезпечити роботу ліфтів та інших важливих систем під час відключення енергопостачання. Цього року жителі будинку планують збільшити потужність станції,

– сказав Кличко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в столиці вже понад 300 будинків встановили автономне енергетичне обладнання і не залежать від відключень електроенергії.