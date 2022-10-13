Виталий Кличко принял участие во встрече мэров Eurocities с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен

Мэр Киева Виталий Кличко дистанционно принял участие во встрече мэров – участников ассоциации Eurocities с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии назвала действия России преступлением против человечества и заверила в дальнейшей поддержке Украины. Об этом сообщил Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

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«Сегодня в формате онлайн принял участие во встрече мэров – участников ассоциации Eurocities с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мэры европейских городов встречались в Брюсселе. Прежде всего проинформировал участников мероприятия о последствиях ракетных ударов по центру Киева и инфраструктуре города, нанесенных российскими террористами 10 октября. Подчеркнул, что такая массированная атака на столицу – еще одно свидетельство того, что Россия стремится уничтожить критическую инфраструктуру, запугать украинцев, совершает геноцид украинского народа», – сообщил Виталий Кличко.

Он поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул, что Украина нуждается в большей помощи. В первую очередь, в увеличении поставок современного оружия, объемов экономической и финансовой помощи, еще более суровых санкциях против России.

Виталий Кличко обсудил с европейскими коллегами ситуацию в Украине / Фото Виталия Кличко

Президент Еврокомиссии заверила, что европейские партнеры осознают: Украина ведет сегодня битву за свободную Европу, битву за демократию.

«Мы благодарны за то, что вы делаете, и будем поддерживать вас всеми возможными средствами. Мы понимаем, что мы должны максимально объединять усилия. Потому что это атаки, на которые нельзя закрывать глаза. То, что совершает Россия – это преступление против человечества. Мы не сможем компенсировать потери украинского народа, но будем помогать в этом сражении, понимая, какую высокую цену платит Украина,

– подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.





Урсула фон дер Ляйен заверила: Европа будет поддерживать Украину / Фото Виталия Кличко

Также она сообщила, что 25 октября в Берлине состоится большая конференция, на которую соберутся эксперты со всего мира для обсуждения вопроса о восстановлении Украины.