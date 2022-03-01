Кроме того, он провел телефонный разговор с главой фракции ЕНП в Европарламенте Манфредом Вебером и сообщил депутатам Европейской народной партии о ситуации в Украине и в Киеве.
Важно Первый обмен пленными в Сумской области состоялся
Кличко призвал демократический мир помочь Украине
Он подчеркнул, что российская армия обстреливает и разрушает украинские города и села, убивает мирное население.
Демократический мир должен остановить дикость и преступления против человечества, происходящие сегодня в центре Европы,
– обратился Кличко к Европейской народной партии.
Также Кличко подчеркнул необходимость предоставления гуманитарной помощи Украине и Киеву во избежание гуманитарной катастрофы.
Я благодарен фракции Европейской народной партии за поддержку украинского народа и надеюсь, что они поддержат заявку Украины на вступление в ЕС,
– заметил мэр Киева.