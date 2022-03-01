Окрім цього, він провів телефонну розмову з главою фракції ЄНП у Європарламенті Манфредом Вебером і повідомив депутатам від Європейської народної партії про ситуацію в Україні й в Києві.

Важливо Перший обмін полоненими на Сумщині відбувся

Кличко закликав демократичний світ допомогти Україні

Він наголосив, що російська армія обстрілює і руйнує українські міста і селища, вбиває мирне населення.

Демократичний світ повинен зупинити дикість і злочини проти людства, які відбуваються сьогодні в центрі Європи,

– звернувся Кличко до Європейської народної партії.

Мер столиці попросив гуманітарну допомогу

Також Кличко підкреслив необхідність надання гуманітарної допомоги Україні й Києву, аби уникнути гуманітарної катастрофи.

Я вдячний фракції Європейської народної партії за підтримку українського народу і сподіваюсь, що вони підтримають заявку Україну на вступ до ЄС,

– зауважив мер Києва.