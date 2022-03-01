Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Важливо На Сумщині організували "зелений коридор" для техніки ворога, там є наші полонені, – голова ОДА

За словами Живицького, Україна обміняла наших п'ятьох людей з тероборони на одного російського офіцера військової поліції.

Список бійців тероборони, яких визволили з ворожого полону

Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, місто Тростянець.

Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, місто Ворожба Білопільського району.

Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.

Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми.

Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.

Російські вбивці 1 лютого знову атакували Суми. Колона важкої техніки окупантів їхала через місто. Окупанти розбили військову частину в Охтирці. Внаслідок цього обірвалося життя 70 українських бійців. Але ворог теж отримав по заслузі.

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