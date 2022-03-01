Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.
Важливо На Сумщині організували "зелений коридор" для техніки ворога, там є наші полонені, – голова ОДА
За словами Живицького, Україна обміняла наших п'ятьох людей з тероборони на одного російського офіцера військової поліції.
Список бійців тероборони, яких визволили з ворожого полону
- Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, місто Тростянець.
- Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, місто Ворожба Білопільського району.
- Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.
- Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми.
- Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.
Російські вбивці 1 лютого знову атакували Суми. Колона важкої техніки окупантів їхала через місто. Окупанти розбили військову частину в Охтирці. Внаслідок цього обірвалося життя 70 українських бійців. Але ворог теж отримав по заслузі.
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