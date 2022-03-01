Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
Важно На Сумщине организовали "зеленый коридор" для техники врага, там есть наши пленные, – глава ОГА
По словам Живицкого, Украина обменяла наших пятерых человек из теробороны на одного российского офицера военной полиции.
Список бойцов теробороны, которых освободили из вражеского плена
- Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, город Тростянец.
- Позняк Валерий Семенович, 1965 года рождения, город Ворожба Белопольского района.
- Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения.
- Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года рождения, Сумы.
- Солонар Олег Викторович, 1974 года рождения, Сумы.
Российские убийцы 1 марта вновь атаковали Сумы. Колонна тяжелой техники оккупантов ехала через город. Оккупанты разбили воинскую часть в Ахтырке. Вследствие этого оборвалась жизнь 70 украинских бойцов. Но враг тоже получил по заслуге.
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