Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Важно На Сумщине организовали "зеленый коридор" для техники врага, там есть наши пленные, – глава ОГА

По словам Живицкого, Украина обменяла наших пятерых человек из теробороны на одного российского офицера военной полиции.

Список бойцов теробороны, которых освободили из вражеского плена

  • Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, город Тростянец.
  • Позняк Валерий Семенович, 1965 года рождения, город Ворожба Белопольского района.
  • Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения.
  • Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года рождения, Сумы.
  • Солонар Олег Викторович, 1974 года рождения, Сумы.

Российские убийцы 1 марта вновь атаковали Сумы. Колонна тяжелой техники оккупантов ехала через город. Оккупанты разбили воинскую часть в Ахтырке. Вследствие этого оборвалась жизнь 70 украинских бойцов. Но враг тоже получил по заслуге.

ВСУ

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