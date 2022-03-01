О "зеленом коридоре" для техники агрессора в сети в 14:50 сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
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"Зеленый коридор" для техники врага на Сумщине
Краснополье. "Зеленый коридор" для вражеской техники, идущей из Осоевки,
– написал Живицкий.
Он добавил, что его организовали по приказу президента.
По словам главы ОГА, у россиян в заложниках есть украинские граждане. Сейчас колонна направляется на обмен пленными.
Напомним, в 11:46 Живицкий сообщил, что через Сумы едет колонна тяжелой техники россиян. Он отметил, что есть угроза уличных боев.
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