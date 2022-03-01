Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий 1 марта в 11:46 сообщил, что через Сумы едет колонна тяжелой техники россиян. Он отметил, что есть угроза уличных боев.
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"Держитесь подальше от окон!", – написал Дмитрий Живицкий.
В Ахтырке разрушили воинскую часть
На Сумщине, в Ахтырке, 28 февраля российские захватчики разрушили воинскую часть. Они атаковали объект из "Градов". В результате обстрелов погибли 70 военнослужащих. Враг также понес значительные потери.
Тел россиян по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой,
– сообщили в Сумской ОВА.
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