Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий 1 марта в 11:46 сообщил, что через Сумы едет колонна тяжелой техники россиян. Он отметил, что есть угроза уличных боев.

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"Держитесь подальше от окон!", – написал Дмитрий Живицкий.

В Ахтырке разрушили воинскую часть

На Сумщине, в Ахтырке, 28 февраля российские захватчики разрушили воинскую часть. Они атаковали объект из "Градов". В результате обстрелов погибли 70 военнослужащих. Враг также понес значительные потери.

Тел россиян по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой,

– сообщили в Сумской ОВА.

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