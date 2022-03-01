Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький 1 березня об 11:46 повідомив, що через Суми їде колона важкої техніки росіян. Він зазначив, що є загроза вуличних боїв.

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"Тримайтеся подалі від вікон!", – написав Дмитро Живицький.

В Охтирці зруйнували військові частину

На Сумщині, в Охтирці, 28 лютого лютого російські загарбники зруйнували військову частину. Вони атакували об'єкт з "градів". Внаслідок обстрілів загинули 70 військовослужбовців. Ворог також зазнав значних втрат.

Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому,

– повідомили у Сумській ОВА.

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