Про "зелений коридор" для техніки агресора у мережі о 14:50 повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

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"Зелений коридор" для техніки ворога на Сумщині

Краснопілля. "Зелений коридор" для ворожої техніки, що йде з Осоївки,

– написав Живицький.

Він додав, що його організували за наказом президента.

За словами глави ОДА, у росіян в заручниках є українські громадяни. Наразі колона прямує на обмін полоненими.

Нагадаємо, об 11:46 Живицький повідомив, що через Суми їде колона важкої техніки росіян. Він зазначив, що є загроза вуличних боїв.

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