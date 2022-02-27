Кличко призвал киевлян сдавать кровь

Медицинские учреждения Киева работают в режиме военного времени и принимают как тех, кто сам обращается за помощью, так и тех, кого привозят скорые. Существенная проблема состоит в больших издержках крови отрицательного резуса.

По словам мэра столицы, по состоянию на 27 февраля Киев держит героическую оборону. Военных ВС РФ в городе нет, но диверсионные группировки иногда действуют.

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По состоянию на сегодняшний день, по словам Кличко, все центры переливания крови снабжены ее компонентами.

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Мэр подчеркнул, что сдать кровь для раненых можно в центрах по улице Петра Запорожца, 26, а также на Максима Берлинского, 12.

Сделать это можно будет сразу после окончания комендантского часа.

Кроме того, Кличко подчеркнул, что выходить из дома гражданским можно только при необходимости перемещения к укрытию.

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Украинские защитники столицы пытаются активно противодействовать диверсантам, входящим в Киев небольшими группами. Оккупантов уничтожают по всем районам города. Поэтому очень важно, чтобы гражданские жители находились в помещениях.



Я благодарен всем киевлянам, бизнесу, которые хотят или уже согласились помочь чем могут в этой ситуации, чтобы Киев выстоял,

– отметил Кличко.

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Также Кличко рассказал, что местные власти прорабатывают логистику и вскоре обнародуют контакты для сбора помощи и волонтеров. Кроме того, в КГГА предоставят всем информацию о том, куда обращаться за помощью.

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