Виталий Кличко проконтролировал развертывание штабов поддержки пострадавших от ударов по столице

Мэр Киева Виталий Кличко утром приехал к жителям домов, пострадавших от очередной российской атаки на Киев. Пообщался с людьми и осмотрел работу штабов по ликвидации последствий ударов, которые были оперативно развернуты.

Об этом Кличко сообщил в своем телеграм-канале, информирует 24 Канал.

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"Поврежден дом в Святошинском районе. Для помощи жителям оперативно развернули штаб по ликвидации последствий в средней школе № 235 им. Вячеслава Черновола по адресу: Кольцевая дорога, 1-Б. Поврежденный дом в Шевченковском районе. Для помощи жителям поврежденного дома оперативно развернули штаб поддержки по адресу: ул. Лагерная, 40, помещение КП "Школярик", – проинформировал Виталий Кличко.

Мэр Киева осмотрел работу штабов по ликвидации последствий ударов по столице / Фото Виталия Кличко

Мэр Киева также сообщил, какую помощь киевляне могут получить в штабах.

В штабе можно подать заявление на разовую материальную помощь от города в размере 10 000 гривен, обратиться за компенсацией 40 000 гривен на аренду жилья, которую тоже выделяет столица. И получить консультацию по государственной программе єВідновлення,

– подчеркнул Кличко.

Информация о ликвидации последствий удара по Киеву и о помощи пострадавшим обновляется на сайте КГГА.