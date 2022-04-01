Как сказал Кличко, сейчас продолжаются "большие" бои к северу и востоку от Киева.
Важно Во время отхода оккупанты заминировали Бучу
Мэр добавил, что тем, кто хочет вернуться в Киев, лучше подождать несколько недель, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация.
Риск умереть в Киеве достаточно высок, и поэтому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, дайте немного больше времени,
– подчеркнул Кличко.
Ранее власти Киевщины сообщали, что российские войска отступают в одних районах, но укрепляют свои позиции в других.
На начало апреля российские захватчики отвели от Киева уже 20% своих подразделений. Противник ни на одном из направлений не достиг своей цели.
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