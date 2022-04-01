Об этом вечером 1 апреля рассказал Николай Жирнов, глава военной администрации Киева. Он подчеркнул, что враг не может проводить наступление одновременно по всем направлениям.

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Опасность для киевлян еще остается

При этом, оккупанты продолжают наносить ракетные удары по позициям украинских военных и инфраструктуре столицы. Потому опасность для местных жителей, к сожалению, все еще есть.

Коммунальщики, транспортники, спасатели и медики продолжают свою работу, а военная администрация продолжает помогать с эвакуацией населения, отчитался Жирнов.

Обратите внимание! Ранее в ВСУ сообщили, что враг понес значительные потери возле Киева. Теперь россияне пытаются сохранить военное присутствие в других областях.

Штурм Киева был бы для россиян самоубийством

Председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк объяснил, почему оккупанты пока отказались от идеи захвата Киева. Штурм столицы, по его словам, был бы для них самоубийством. Впрочем, нужно и дальше усиливать оборону и готовиться к любому варианту развития событий.

Каковы потери врага по состоянию на 1 апреля: смотрите видео