Про це ввечері 1 квітня розповів Микола Жирнов, глава військової адміністрації Києва. Він наголосив, що ворог не може проводити наступ одночасно на всіх напрямках.

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Небезпека для києн ще залишається

При цьому, окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по позиціях українських військових та інфраструктурі столиці. Тому небезпека для місцевих жителів, на жаль, все ще є.

Комунальники, транспортники, рятувальники й медики продовжують свою роботу, а військова адміністрація й далі допомагає з евакуацією населення, прозвітував Жирнов.

Зверніть увагу! Раніше у ЗСУ повідомили, що ворог зазнав значних втрат біля Києва. Тепер росіяни намагаються зберегти військову присутність в інших областях.

Штурм Києва був би для росіян самогубством

Голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк пояснив, чому окупанти наразі відмовилися від ідеї захоплення Києва. Штурм столиці, за його словами, був би для них самогубством. Втім, потрібно й надалі посилювати оборону й готуватися до різних сценаріїв.

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