Как отметили в Генштабе ВСУ, российские захватчики заминировали многие объекты инфраструктуры в пределах Бучи.

Важно Мэр Бучи официально подтвердил освобождение города от оккупантов

Кроме того, оккупанты осуществили минирование гражданских сооружений.

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор захватчику и проводят контратаки на отдельных направлениях, освобождая украинские города и села.

– отметили в Генштабе ВСУ.

Ранее секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский заявил, что в городе много заминированной техники, домов и даже мертвых тел. Поэтому возвращаться в Бучу опасно. Такая же ситуация и в Ирпене, который украинские защитники освободили раньше.

Отметим, что украинские военные продолжают освобождать населенные пункты Киевской области от российских войск. 1 апреля под контроль наших защитников перешли 15 сел и городов. Оккупанты частично отводят подразделения оккупационных войск из Полесского и Северского направлений.

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