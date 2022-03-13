Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, Киев продолжает жить в условиях военного положения.

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Что именно приняли депутаты Киевсовета

Как сказал Кличко, депутаты Киевсовета собрались и провели сессионное заседание. Народные избранники приняли важные и безотлагательные решения.

Решением Киевсовета мы увеличили резервный фонд столицы до 1 миллиарда 300 миллионов гривен. Эти деньги будут направлены на нужды обороны столицы,

– отметил городской голова Киева.

В частности, речь идет о компенсации транспортным предприятиям Киева. "Тем, которым работают в режиме укрытия (это "Метрополитен") и тем, кто вывозит людей из пригородов, где продолжаются бои", – пояснил он.

Продолжает работать и гуманитарный штаб столицы, отметил Кличко. В КГГА привлекают помощь и создают необходимый резерв товаров и продуктов.

"Привлекаем деньги на приобретение снаряжения для территориальной обороны и наших бойцов-защитников", – рассказал он, также акцентировав, что все киевские коммунальные службы работают.