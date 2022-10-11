Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке мэр Киева Виталий Кличко, добавив новые фото пешеходного моста.

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"Сегодня на пешеходно-велосипедном мосту демонтировали поврежденные взрывом российской ракеты элементы стекла. А специалисты "Киевгорсвета" обследовали состояние подсветки перил. Освещение отремонтируют. Стекло заказываем. На его изготовление нужно до трех недель. И уже скоро наш обновленный мост снова будет радовать киевлян и гостей столицы", – сообщил Кличко.

В отличие от Крымского моста "мост Кличко", как его называют киевляне, выдержал ракетный удар.

Он теперь не только один из туристических символов Киева, но и символ несгибаемости и стойкости Украины, – подчеркнул Виталий Кличко.

Пешеходный мост после ракетной атаки россиян / Фото Виталия Кличко

Специалисты провели осмотр пешеходного моста / Фото Виталия Кличко

Ранее Кличко проверил состояние моста и заявил, что металлические конструкции не пострадали. Символично, что они были сделаны на мариупольском комбинате "Азовсталь".

Мост выстоял во время атаки россиян, ведь конструкции создавали на "Азовстале" / Фото Виталия Кличко

Как сообщалось, незаконно построенный россией Крымский мост после взрыва 8 октября получил серьезные повреждения. Там упала одна из автомобильных секций, а железнодорожные пути были значительно деформированы и расплавились, в результате чего оккупанты вынуждены были полностью их заменять.