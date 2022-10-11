Про це розповів на своїй сторінці у фейсбуці мер Києва Віталій Кличко, додавши нові фото пішохідного мосту.

До теми У Києві більше не має бути віялових відключень світла, – Кличко

"Сьогодні на пішохідно-велосипедному мосту фахівці демонтували пошкоджені вибухом російської ракети елементи скла. А спеціалісти «Київміськсвітла» обстежили стан підсвітки перил. Освітлення відремонтують. Скло замовляємо. На його виготовлення потрібно до трьох тижнів. І вже невдовзі наш оновлений міст знову буде радувати киян і гостей столиці», - повідомив Кличко.

На відміну від Кримського мосту, "міст Кличка", як його називають кияни, витримав ракетний удар.

Він тепер не тільки один з туристичних символів Києва, а й символ незламності й стійкості України, – наголосив Віталій Кличко.

Пішохідний міст після ракетної атаки росіян / Фото Віталія Кличка

Фахівці провели огляд пішоходного мосту / Фото Віталія Кличка

Раніше Кличко перевірив стан мосту і заявив, що металеві конструкції не постраждали. Символічно, що вони були виготовлені на маріупольському комбінаті "Азовсталь".

Міст вистояв під час атаки росіян, адже конструкції створювали на "Азовсталі" / Фото Віталія Кличка

Водночас незаконно збудований Росією Кримський міст після вибуху 8 жовтня зазнав суттєвих ушкоджень. Там впала одна з автомобільних секцій, а залізничні колії були значно деформовані та розплавилися, внаслідок чого окупанти змушені були повністю їх заміняти.