Кличко сказал передать правоохранителям результат аудита, обнаружившего нарушения в департаменте

Мэр Киева Виталий Кличко поручил передать правоохранительным органам результаты аудита, который выявил финансовые нарушения в деятельности отдельных сотрудников Департамента информационно-коммуникационных технологий.

Об этом сообщается на персональном сайте Виталия Кличко.

По результатам проверки и систематизации материалов Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА сделал аудиторский отчет, в котором говорится о выявленных финансовых нарушениях в деятельности отдельных должностных лиц. И хотя они уже не работают на должностях, уверен, должны отвечать перед законом! Поэтому дал поручение направить отчет в правоохранительные органы для соответствующего реагирования,

– сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева сообщил, что нарушения были обнаружены Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. Он проверял деятельность Департамента информационно-коммуникационных технологий (ДИКТ), а также КП "Информатика", КП "Киевтелесервис" и КП ГИОЦ за период 2018 – 2020 годов. В то время ДИКТ возглавлял Юрий Назаров.