Кличко и СНБО затмили Меркель с Путиным

Кличко и СНБО. Сегодня это явно главная тема дня, которая затмила информационно (естественно, только в Украине) даже встречу Меркель с Путиным.

Начну с завязки. История с приглашением мэра Киева Виталия Кличко на заседание СНБО (и отказ Виталия Кличко посетить это заседание со специфическим объяснением) напомнила мне старинный анекдот про неуловимого Джо, которого все ловят, а поймать не могут (в случае с Кличко – ищут в Киеве, а он уже в Чернигове).

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А почему не могут поймать? А потому что он никому не нужен. Так в анекдоте

В реальной жизни и в нынешних отношениях между мэром Киева и центральной властью все гораздо запутаннее. Есть конкретные проблемы по Киеву (а это столица Украины), и есть возникшее (не совсем понятно - почему?) и обострившееся политическое противостояние между центральной и киевской городской властью, которое, на мой взгляд, является контрпродуктивным для обеих сторон. Поэтому есть о чем говорить (в том числе и конфликтующим сторонам, возможно и на заседании СНБО, хотя лучше в неформальном формате).

Я понимаю логику Виталия и его советников. Они опасались, что на заседании СНБО Виталия Владимировича могут как минимум "пропесочить", поставить в невыгодное положение, а, возможно, даже снять с должности главы КГГА (Киевской городской госадминистрации). Поэтому нашли свой специфический способ как бы нейтрализовать эти риски и угрозы – проигнорировать участие в этом заседании.

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Но вот заседание СНБО состоялось. И Кличко с должности главы КГГА не сняли. И все спрашивают: почему? Видимо Виталий Владимирович таки многих убедил (возможно и самого себя), что его сегодня снимут с должности главы КГГА. Почему же тогда не сняли? Секретарь СНБО А.Данилов в общем-то дал самый точный ответ на этот вопрос – у СНБО нет таких полномочий. От себя добавлю предположение: наверное, и не собирались снимать. Во всяком случае именно сейчас. У меня очень сильное ощущение, что против Кличко используется совсем другая тактика.

Выражаясь спортивно-боксерской терминологией, мэра Киева загнали в угол ринга и активно прессингуют сериями ударов. Большая часть ударов приходится в перчатки, но что-то попадает и в слабо защищенные места. Отвечать Виталий может в основном только информационно. Возможно, цель – не в отстранении В.Кличко с должности главы КГГА, а в его максимальном ослаблении и в "принуждении к миру".

Не берусь оценивать эффективность такой тактики. Но если нынешнее противостояние будет усиливаться и усугубляться, то неминуемым будет то решение, которого сегодня все ожидали, а также изменение закона о Киеве – столице Украины, с разделением полномочий мэра и главы КГГА, а с также с обозначением форс-мажорных ситуаций, при которых мэр Киева может быть временно отстранен от выполнения обязанностей руководителя КГГА.

Однако пока есть и рациональная альтернатива – разумный компромисс и сотрудничество. В прошлом же году как-то выходило.