По его словам, угроза обстрелов города все еще остается, поэтому просит киевлян подождать с возвращением домой.

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Также он обратился и к тем, кто сейчас находится в городе.

Киевлян, которые сейчас находятся в городе, призываю быть осторожными – не пренебрегать сигналами тревоги, соблюдать правила комендантского часа. Он в столице длится с 21:00 до 6:00,

– добавил Кличко.

Он напомнил, что в Киеве много блокпостов и блоков на дорогах, поэтому водителям нужно быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, ведь сейчас автомобилей в городе стало больше.

Мы все надеемся, что враг оставил попытки захватить сердце Украины – Киев. Но должны быть готовы и к другим сценариям. Продолжаем оборонять столицу, работать и помогать тем, кому это нужно,

– отметил Кличко.