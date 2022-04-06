За його словами, загроза обстрілів міста все ще залишається, тому просить киян зачекати із поверненням додому.

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Також він звернувся і до тих, хто зараз перебуває у місті.

Киян, які зараз перебувають в місті, закликаю бути обережними – не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися правил комендантської години. Вона в столиці триває з 21:00 до 6:00,

– додав Кличко.

Він нагадав, що у Києві є багато блокпостів і блоків на дорогах, тому водіям треба бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху, адже зараз автівок у місті побільшало.

Ми всі сподіваємося, що ворог полишив спроби захопити серце України — Київ. Але маємо бути готові й до інших сценаріїв. Подовжуємо обороняти столицю, працювати і допомагати тим, кому це потрібно,

– зазначив Кличко.

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