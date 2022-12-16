Таковы данные по состоянию на утро 16 декабря. Мэр Киева снова призвал людей находиться в укрытиях.

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В Киеве прогремели взрывы

Взрывы в Деснянском районе столицы,

– заявил Кличко.

Впоследствии мэр Киева написал, что взрывы прогремели еще в двух районах Киева. В частности, говорится о:

Днепровском;

а также Голосеевском районах.

"Не оставляйте укрытий! Атака на столицу продолжается", – объяснил Виталий Кличко.

Следует заметить, что еще раньше 16 декабря в Киеве уже были взрывы, работала ПВО. Подробнее читайте по ссылке.