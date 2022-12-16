Таковы данные по состоянию на утро 16 декабря. Мэр Киева снова призвал людей находиться в укрытиях.
Заметьте Ожидаем около 60 ракет, часть уже в небе Украины, – Ким о массированной атаке врага
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы в Деснянском районе столицы,
– заявил Кличко.
Впоследствии мэр Киева написал, что взрывы прогремели еще в двух районах Киева. В частности, говорится о:
- Днепровском;
- а также Голосеевском районах.
"Не оставляйте укрытий! Атака на столицу продолжается", – объяснил Виталий Кличко.
Следует заметить, что еще раньше 16 декабря в Киеве уже были взрывы, работала ПВО. Подробнее читайте по ссылке.