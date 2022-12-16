Такі дані станом на ранок 16 грудня. Мер Києва знову закликав людей перебувати в укриттях.

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У Києві прогриміли вибухи

Вибухи у Деснянському районі столиці,

– заявив Кличко.

Згодом мер Києва написав, що вибухи пролунали ще у двох районах столиці. Зокрема, мовиться про:

Дніпровський;

а також Голосіївському районах.

"Не залишайте укриттів! Атака на столицю триває", – пояснив Віталій Кличко.

Варто зауважити, що ще раніше 16 грудня в Києві вже були вибухи, працювала ППО. Детальніше читайте за посиланням.