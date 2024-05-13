Кличко срочно передал защитникам Харьковщины более 150 дронов и квадрокоптеров и 6 систем РЭБ

Мэр Киева Виталий Кличко отправил защитникам под Волчанск большую партию дронов и системы РЭБ. Вскоре они получат еще 350 дронов от Кличко и помощь от громады Киева.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем телеграмм-канале. Подробнее – в материале.

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Из того, что срочно насобирали и сегодня отправляем в качестве благотворительной помощи защитникам. В частности, 57 мотопехотной бригаде, которая бьется под Волчанском, - 150 fpv-дронов, 4 квадрокоптера Mavic, 1 систему РЭБ. Другим подразделениям под Харьков тоже сегодня отправляются 5 систем РЭБ. А в ближайшие дни передадим еще 350 fpv-дронов. Это то, что мы приобрели-привлекли за небюджетные средства,

– отметил Виталий Кличко.

Кроме личной помощи мэр Киева рассказал также о помощи от столичной громады воинским подразделениям, которые защищают самые тяжелые направления.

92 бригаде из бюджета города недавно выделили 97 миллионов гривен на приобретение необходимой бойцам автомобильной техники и БПЛА. Все уже закупили. Снаряжение в ближайшие дни отправится к защитникам. Завтра передаем 411 Отдельному батальону авиационных комплексов технику, закупленную за средства бюджета столицы: 33 автомобиля Пикап, 12 систем РЭБ, 50 антенн для работы БПЛА. На это город выделил 51 миллион гривен. Батальон сегодня держит оборону на Донбассе, Запорожском и Херсонском направлениях,

– подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Киев в этом году уже выделил из бюджета на потребности сил безопасности и обороны более 6,5 миллиарда гривен и планирует постоянно увеличивать финансирование.

Также сообщалось, что на днях Виталий Кличко передал батальону "Свобода" 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины партию дронов в качестве благотворительной помощи.