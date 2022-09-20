Отвечая на вопрос "Если бы выборы мэра Киева проходили в следующее воскресенье, за кого Вы бы проголосовали?", более половины респондентов среди определившихся с выбором ответили, что проголосовали бы за действующего мэра столицы Виталия Кличко - 56,4% .

Виталий Кличко стал почетным членом Европейского комитета регионов

За лидера партии "24 августа" Сергея Притула готовы были бы проголовить 23,8% избирателей среди определившихся с выбором. За представительницу занимающей третье место партии "Слуга народа" Елену Зеленскую - 9,6% .

Таким образом, Виталий Кличко опережает ближайшего конкурента почти в три раза.

Результаты социологического исследования / Фото скриншот из презентации Центра прикладных исследований

Опрос "Изучение общественного мнения по общественно-политической и социально-экономической ситуации в Киеве" проводился с 10 по 23 августа 2022 года путем анкетного опроса в форме личностного интервью методом "F2F" с использованием электронных носителей (планшетов). В опросе приняли участие 1017 жителей Киева в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность не превышает 3,1%.