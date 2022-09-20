Відповідаючи на питання "Якби вибори мера Києва відбувались у наступну неділю, за кого Ви б проголосували?", більше половини респондентів серед тих, хто визначився з вибором, відповіли, що проголосували б за чинного мера столиці Віталія Кличка, – 56,4%.

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За лідера партії "24 серпня" Сергія Притулу готові були б проголовувати 23,8% виборців серед тих, хто визначився з вибором. За представницю партії "Слуга народу" Олену Зеленську, яка посідає третє місце, – 9,6%.

Таким чином, Віталій Кличко випереджає найближчого конкурента майже в три рази.

Результати соціологічного дослідження / Фото скриншот з презентації Центру прикладних досліджень

Опитування "Вивчення громадської думки щодо суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в місті Київ" проводилося з 10 по 23 серпня 2022 року шляхом анкетного опитування в формі особистісного інтерв'ю методом "F2F" з використанням електронних носіїв (планшетів). В опитуванні взяли участь 1 017 мешканців Києва віком від 18 років. Теоретична похибка не перевищує 3,1%.