Кличко встретился с группой старших советников Конгресса США и призвал увеличить поставки оружия

Виталий Кличко встретился в столичной мэрии со старшими советниками Конгресса США. Группу политиков возглавил Герман Пирчнер – президент Американского совета внешней политики, влиятельный республиканский стратег и автор книги "После Путина".

В ходе встречи Кличко призвал увеличить военную поддержку Украины и ускорить темпы поставки оружия.

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"Мы не должны дать возможность Путину получить передышку, перегруппироваться и ударить снова. Поэтому призываем наших друзей понять важность усиления поддержки Украины именно сейчас. Это касается увеличения поставок современного оружия, объемов экономической и финансовой помощи, еще более суровых санкций против России. Украинцы удивили мир своим героизмом. Но для победы нам нужно оружие!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что цель Путина не изменилась – кремлевская орда хочет уничтожить украинское государство и целенаправленно осуществляет геноцид украинцев. Но Украина борется не только за свою свободу, независимость и демократический выбор. На полях битвы в Украине разрешается будущее Европы. Поэтому только общая победа может обеспечить стабильность, мир и благополучие европейского континента и мира в целом.

Наша борьба – это вклад в безопасность Соединенных Штатов. Я хочу подчеркнуть еще раз: мы искренне благодарны США и нашим другим западным друзьям за практическую поддержку украинского народа в войне против российского агрессора. Мы осознаем, что эта поддержка требует значительных усилий от наших партнеров. Впрочем, следует понимать, что борьба против российских варваров потребует дополнительных усилий как от Украины, так и от ее союзников, – подчеркнул Кличко.

Кличко встретился со старшими советниками Конгресса США / Фото Киевсовет

Американскую делегацию, в частности, интересовало, как Виталий Кличко видит восстановление Украины после завершения войны, в каких отраслях на муниципальном уровне необходимо продолжить преобразование. Также затронули вопросы текущей внутренней ситуации в Украине и необходимой поддержки нашего государства.

Что известно о делегации из США

Старшие советники являются представителями «мозгового центра» Конгресса США и оказывают влияние на формирование политики США в отношении Украины. Поэтому этот визит накануне начала подготовки бюджета США на 2024 год очень важен. Также его значимость обусловлена изменениями в составе Конгресса США. Ведь в условиях продолжающейся российской агрессии важно сохранить двухпартийную поддержку Украины американскими партнерами.

В состав делегации, кроме Германа Пирчнера, также вошли6