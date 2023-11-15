Кличко встретился с президентом ФРГ и министром экономразвития: о чем они говорили

Мэр Киева Виталий Кличко в Германии встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, а также обсудил с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце помощь украинским городам.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале. О чем говорилось на встречах, читайте в материале.

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"Встретился на немецко-украинской конференции муниципальных партнерств с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Также пообщался с Федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце. Подчеркнул, что очень важно усиливать поддержку Украины – вооружением, которое так нужно нам на фронте, финансово и экономически", – сообщил Кличко.

"Сегодня не может идти речь об "усталости" от войны"

Он поблагодарил немецких партнеров за помощь и подчеркнул важность усиления поддержки.

Не может сегодня идти речь об "усталости" от войны. Ведь именно на это рассчитывает Путин. Европейские партнеры, демократический мир должны как никогда объединиться вокруг Украины, укрепить свою позицию и поддержку,

– отметил мэр Киева.

Во время встречи с Шульце обсуждалась помощь украинским городам. В частности, в зимний период, когда россияне могут снова пытаться уничтожить критическую инфраструктуру Украины. Федеральный министр заверила, что Германия будет поддерживать украинские громады столько, сколько потребуется, сообщил Кличко.

Мэр Киева встретился с высокопоставленными должностными лицами Германии / Фото Виталия Кличко

Также мэр Киева обсудил с мэром Лейпцига Буркгардом Юнгом дальнейшее сотрудничество на уровне городов.

"Буркгард Юнг, в частности, подчеркнул, что партнерство эффективнее, когда города разных стран сотрудничают напрямую. Потому что власть на местах лучше знает потребности громад и обеспечивает их жизнедеятельность. Именно поэтому очень важно общение мэров, представителей местного самоуправления, которое проходит на немецко-украинской конференции муниципальных партнерств в Лейпциге. Здесь собралось много мэров и представителей местного самоуправления из Украины и Германии", – отметил Виталий Кличко.