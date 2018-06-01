Надеюсь, что акция правозащитников повлияет на освобождение Сенцова, - журналистка

Об акции в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, о ситуации в оккупированном Крыму и притеснениях крымских татар рассказала журналистка Александра Ефименко в прямом эфире 24 Канала.

Об акции в поддержку Олега Сенцова

– Освободить Сенцова – необходимо. Очень надеюсь, то что организуют правозащитники в поддержку политзаключенного будет иметь какое-то влияние.

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– Акции в поддержку Сенцова будут происходить по всей Европе, а также в Америке, Австралии, Сиднее и Абу-Даби. Такая история, что за 25 лет независимости Украины, мы не знаем, что такое политзаключенный. Так, мы знаем кто такие диссиденты и что их сажали в тюрьмы за собственное мнение и позицию, но это все мы знаем из учебников. А сейчас происходит так, что за четыре года мы получили настоящий кейс, с настоящими людьми, которых "бросили" в российские тюрьмы, но что с этим делать и куда стучать не знаем. Журналисты и правозащитники не видят четкого вектора и сценария, что нужно сделать, чтобы освободить Олега Сенцова.

– Из политиков, которые непосредственно поддержали нашу акцию, я могу назвать только одного – это мэр Киева Виталий Кличко. Он не только поддержал акцию, но и сказал, что хочет собрать подписи известных спортсменов в поддержку Сенцова и других пленников Кремля.

О притеснениях крымских татар на полуострове

– В Крыму нет никаких судов. Если систематически следить за судебными делами и побывать на этих делах, то абсурдность некоторых обвинений понимают даже слушатели, которые почти ничего не знают в праве, судебных решениях и тому подобном. Работать в Крыму журналистам нужно и необходимо. Очень хорошо, что у нас появилась "Крымская солидарность", которые делают стримы, делают видео из судов и пишут информационные посты, но эта информация должна обрабатываться профессионально.

Больше – смотрите в интервью.