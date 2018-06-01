11:19
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 11°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
  • понедельник
    28°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Надеюсь, что акция правозащитников повлияет на освобождение Сенцова, - журналистка

32 Читати новину українською

Об акции в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, о ситуации в оккупированном Крыму и притеснениях крымских татар рассказала журналистка Александра Ефименко в прямом эфире 24 Канала.

Об акции в поддержку Олега Сенцова

– Освободить Сенцова – необходимо. Очень надеюсь, то что организуют правозащитники в поддержку политзаключенного будет иметь какое-то влияние.

Читайте также: Петр Порошенко не ответил на ключевые запросы Революции Достоинства, – политический эксперт

– Акции в поддержку Сенцова будут происходить по всей Европе, а также в Америке, Австралии, Сиднее и Абу-Даби. Такая история, что за 25 лет независимости Украины, мы не знаем, что такое политзаключенный. Так, мы знаем кто такие диссиденты и что их сажали в тюрьмы за собственное мнение и позицию, но это все мы знаем из учебников. А сейчас происходит так, что за четыре года мы получили настоящий кейс, с настоящими людьми, которых "бросили" в российские тюрьмы, но что с этим делать и куда стучать не знаем. Журналисты и правозащитники не видят четкого вектора и сценария, что нужно сделать, чтобы освободить Олега Сенцова.

– Из политиков, которые непосредственно поддержали нашу акцию, я могу назвать только одного – это мэр Киева Виталий Кличко. Он не только поддержал акцию, но и сказал, что хочет собрать подписи известных спортсменов в поддержку Сенцова и других пленников Кремля.

О притеснениях крымских татар на полуострове

– В Крыму нет никаких судов. Если систематически следить за судебными делами и побывать на этих делах, то абсурдность некоторых обвинений понимают даже слушатели, которые почти ничего не знают в праве, судебных решениях и тому подобном. Работать в Крыму журналистам нужно и необходимо. Очень хорошо, что у нас появилась "Крымская солидарность", которые делают стримы, делают видео из судов и пишут информационные посты, но эта информация должна обрабатываться профессионально.

Больше – смотрите в интервью.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма заложники Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
сегодня, 11:01 Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
106
Тяжелые времена для ЕС:
сегодня, 10:05 Тяжелые времена для ЕС: "сумерки" Европы начнутся в Италии?
Борис Немировський 219
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
31 мая, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
686
У чому секрет лояльності Порошенка до соратника Путіна Ротенберга
сегодня, 09:00 У чому секрет лояльності Порошенка до соратника Путіна Ротенберга
Сергій Лещенко 181
Філія НКВС: хто працює у МДБ
сегодня, 08:41 Філія НКВС: хто працює у МДБ "ДНР"?
Олексій Чибісов 1004
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук