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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Сподіваюсь, що акція правозахисників впливатиме на звільнення Сенцова, – журналістка

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Про акції на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова, про ситуацію в окупованому Криму та утиски кримських татар розповіла журналістка Олександра Єфименко в прямому ефірі 24 Каналу.

Про акції на підтримку Олега Сенцова

– Звільнити Сенцова – необхідно. Дуже сподіваюсь, те що організовують правозахисники на підтримку політв'язня матиме якийсь вплив.

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– Акції на підтримку Сенцова будуть відбуватись по всій Європі, а також в Америці, Австралії, Сіднеї і Абу-Дабі. Така історія, що за 25 років незалежності України, ми не знаємо, що таке політв’язень. Так, ми знаємо хто такі дисиденти і що їх саджали в тюрми за власну думку і позицію, але це все ми знаємо з підручників. А нині відбувається так, що за чотири роки ми отримали справжній кейс, зі справжніми людьми, яких "покидали" в російські тюрми, але що з цим робити і куди стукати не знаємо. Журналісти і правозахисники не бачать чіткого вектора і сценарію, що потрібно зробити, щоб звільнити Олега Сенцова.

– З політиків, які безпосередньо підтримали нашу акцію, я можу назвати лише одного – це мер Києва Віталій Кличко. Він не тільки підтримав акцію, але й сказав, що хоче зібрати підписи відомих спортсменів на підтримку Сенцова та інших бранців Кремля.

Про утиски кримських татар на півострові

– В Криму немає жодних судів. Якщо систематично стежити за судовими справа і побувати на цих справах, то абсурдність деяких обвинувачень розуміють навіть слухачі, які майже нічого не знають в праві, судових рішеннях тощо. Працювати в Криму журналістам треба і необхідно. Дуже добре, що у нас з’явилась "Кримська солідарність", які стрімлять, роблять відео з під судами та пишуть інформаційні пости, але ця інформація має оброблятись професійно.

Більше – дивіться в інтерв'ю.

Теги: Україна – Росія Новини політики Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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