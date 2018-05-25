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Петро Порошенко не відповів на ключові запити Революції Гідності, – політичний експерт

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Про президентство Петра Порошенка, його сучасні рейтинги та про створення Державного бюро розслідувань – у програмі "Pro новини" розповіли політолог Михайло Бесараб, економічний експерт Тарас Козак та директор ДБР Роман Труба.

Про президентство Петра Порошенка

"Чи стало жити краще всім за роки президентства Порошенка – точно ні. Багатьом стало жити, мабуть, складніше. Але, що стосується економічного зростання, так, воно відбулося. І в 2016 році – приблизно 2,5 %, і в 2017 році – приблизно 3 %, можливо, трохи більше. І в 2018 році теж – 3,1 % зростання у першому кварталі. Це про що свідчить?", – зазначив Козак.

За роки президентства Петра Порошенка відбулось економічне зростання, проте якісь життя українців продовжує залишатись на дуже низькому рівні. А якість життя в українців дуже низька, адже такий показник як ВВП на душу населення, хоч і "грубо", але пояснює багато речей. В Європі чи США такий показник в десятки разів вищий: 40 чи 50 тисяч євро створює один середній європеєць (чи немовля це, чи пенсіонер),
– сказав економічний експерт.

Він також додав, що в українців був такий підхід традиційний у 90-і роки: "Якщо ми тут своє будемо захищати, а чуже будемо зупиняти, то нам буде краще жити". А це, на думку Козака, є неправильним.

Про президентські рейтинги Порошенка

Політолог Михайло Бесараб розповів, які ключові проблеми призвели до катастрофічного падіння рейтингів Порошенка. Перша проблема полягає в тому, що він не відповів на ключові запити Рефолюції Гідності, зокрема, на покарання організованої злочинної банди Януковича. Саме це і дало підстави серйозно розчаруватися в Порошенку як президенту. 

Друга важлива проблема низького рейтингу Порошенка пов'язана з тим, що він повів себе дуже неадекватно і неправильно, даючи відповіді на збройну агресію Російської Федерації. Президент України запропонував мінські домовленості як безальтернативний варіант вирішення цього конфлікту, але ж вони абсолютно не відповідають обставинам агресії, яку вчинила Росія проти України, окупувавши Крим і частину Донбасу,
– заявив політолог.

Про створення Державного бюро розслідувань

Директор ДБР Роман Труба повідомив, що в п'ятницю, 25 травня, в Києві розпочалось тестування для кандидатів на посади слідчих в Державне бюро розслідувань, а вже у вересні 2018 року новий правоохоронний орган розпочне свою роботу.

В Україні було створено багато правоохоронних органів, проте результатів їхньої діяльності немає. Тому він намагатиметься не допускати цих прогалин в роботі під час формування ДБР,
– сказав він.

Директор ДБР також додав, що вони пішли на революційний крок і більшу частину працівників набиратимуть без досвіду роботи, аби із залученням іноземних та вітчизняних фахівців навчити їх правильних методик розслідування кримінальних проваджень. Люди з правильними амбіціями мають стати основою колективу ДБР. 

Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Pro новини Рейтинги Євромайдан Державне бюро розслідувань
Джерело: 24 Канал
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