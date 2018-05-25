Петр Порошенко не ответил на ключевые запросы Революции Достоинства, – политический эксперт

О президентстве Петра Порошенко, его современных рейтингах и о создании Государственного бюро расследований – в программе "Pro новости" рассказали политолог Михаил Бесараб, экономический эксперт Тарас Козак и директор ГБР Роман Труба.

О президентстве Петра Порошенко

"Стало ли жить лучше всем за годы президентства Порошенко – точно нет. Многим стало жить, пожалуй, сложнее. Но, что касается экономического роста, да, он произошел. И в 2016 году – примерно 2,5%, и в 2017 году – примерно 3%, возможно, чуть-чуть больше. И в 2018 году тоже – 3,1% роста в первом квартале. Это о чем говорит?", – отметил Козак.

За годы президентства Петра Порошенко произошел экономический рост, однако качество жизни украинцев продолжает оставаться на очень низком уровне. А качество жизни в украинцев очень низкое, ведь такой показатель как ВВП на душу населения, хотя и "грубо", но объясняет многие вещи. В Европе или США такой показатель в десятки раз выше: 40 или 50 тысяч евро создает один средний европеец (младенец это, или пенсионер),

– сказал экономический эксперт.

Он также добавил, что в украинцев был такой подход традиционным в девяностые годы: "Если мы здесь свое будем защищать, а чужое будем останавливать, то нам будет лучше жить". А это, по мнению Козака, неправильно.

О президентских рейтингах Порошенко

Политолог Михаил Бесараб рассказал, какие ключевые проблемы привели к катастрофическому падению рейтингов Порошенко. Первая проблема заключается в том, что он не ответил на ключевые запросы Революции Достоинства, в частности, наказание организованной преступной банды Януковича. Именно это и дало основания серьезно разочароваться в Порошенко как президенте.

Вторая важная проблема низкого рейтинга Порошенко связана с тем, что он повел себя очень неадекватно и неправильно, давая ответы на вооруженную агрессию Российской Федерации. Президент Украины предложил минские договоренности как безальтернативный вариант решения этого конфликта, но они абсолютно не соответствуют обстоятельствам агрессии, которую совершила Россия против Украины, оккупировав Крым и часть Донбасса,

– заявил политолог.

О создании Государственного бюро расследований

Директор ГБР Роман Труба сообщил, что в пятницу, 25 мая, в Киеве началось тестирование для кандидатов на должности следователей в Государственное бюро расследований, а уже в сентябре 2018 года новый правоохранительный орган начнет свою работу.

В Украине было создано много правоохранительных органов, однако результатов их деятельности нет. Поэтому он постарается не допускать этих пробелов в работе при формировании ГБР,

– сказал он.

Директор ГБР также добавил, что они пошли на революционный шаг и большую часть работников будут набирать без опыта работы, чтобы с привлечением иностранных и отечественных специалистов научить их правильным методикам расследования уголовных производств. Люди с правильными амбициями должны стать основой коллектива ГБР.