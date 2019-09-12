Кличко начинает консультации о досрочном роспуске Киевсовета

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что начинает консультации с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8-го созыва.

Свое заявление Кличко совершил 12 сентября с трибуны Киевсовета перед началом пленарного заседания. Но это заседание не собрало кворума и не произошло, сообщает УНИАН.

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"Я считаю, что сегодня пришли депутаты, которые ответственны перед своими избирателями. Но кворума, нет, к сожалению. Почему? Потому что "работают" с многими депутатами. Потому что подрывают и дестабилизируют работу киевской власти", – заявил мэр Киева.

Он добавил, что это происходит накануне начала отопительного сезона, бюджетного процесса. Когда нужно решать много вопросов по обеспечению жизнедеятельности города.

Мне не интересны чьи-то договорняки и манипуляции. За это депутаты будут нести ответственность перед киевлянами, которые их выбирали. И, судя по всему, уже скоро. Я инициирую консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета восьмого созыва,

– заявил Кличко.

В июле 2019 года руководитель Офиса Президента Андрей Богдан предложил уволить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации. Правительство Владимира Гройсмана этот вопрос рассматривать отказалось.

Однако 4 сентября уже новый Кабинет Министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА и направил соответствующий документ в Офис Президента. В тот же день в КГГА опубликовали обращение глав фракций Киевсовета к Зеленскому с просьбой вновь назначить Кличко на должность председателя горгосадминистрации.

5 сентября ряд депутатов заявил, что документ с подписью "председателей фракций" с просьбой снова назначить Кличко не согласовывался во фракциях, является манипуляцией, и они ее не поддерживают.