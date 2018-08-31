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Кличко отправился в США попрощаться с Маккейном: его пригласила семья сенатора

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Кличко отправился в США, чтобы попрощаться с сенатором Джоном Маккейном
Кличко отправился в США, чтобы попрощаться с сенатором Джоном Маккейном / Фото из открытых источников

Городской голова Киева Виталий Кличко примет участие в мероприятиях памяти американского сенатора Джона Маккейна, которые состоятся в субботу, 1 сентября, в Вашингтоне. Кличко получил приглашение на церемонию от семьи Джона Маккейна и Сената Соединенных Штатов.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

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Мэр Киева посетит Национальную мемориальную службу в Национальном соборе Вашингтона, где будут присутствовать семья и друзья Маккейна, сенаторы и конгрессмены, сотрудники офиса сенатора, приглашенные мировые политики,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что именно во время этой службы выступят экс-президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Добавим, что до этого с Джоном Маккейном попрощались в Финиксе, штат Аризона. 31 августа гроб с телом сенатора выставят в Вашингтоне в центральной ротонде Капитолия.

Похоронят Маккейна 2 сентября в Аннаполисе, штат Мэриленд, на территории Военно-морской академии США, которую политик когда-то закончил.

Ранее стало известно, что на похоронах американского сенатора Джона Маккейна, которые запланированы на воскресенье, 2 сентября, будут присутствовать посол Украины в США Валерий Чалый и другие представители Украины.

Напомним, Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение от рака головного мозга.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Джон Маккейн Виталий Кличко
Источник: 24 канал
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