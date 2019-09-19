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      Кличко признал свою политическую несостоятельность, – депутат Киевсовета

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      Мэр Киева Виталий Кличко обратился в парламент с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы. Депутат группы "Киевская команда" Юрий Вахель считает, что этими действиями он признал свою "политическую несостоятельность и политическое банкротство".

      Такое мнение депутат Киевсовета высказал в прямом эфире 24 канала.

      К теме: В "Слуге народа" хотят инициировать досрочные выборы в Киеве

      Он подчеркнул, что депутаты и общество не верят Кличко. Поэтому он и пошел путем инициирования роспуска Киевсовета – закон о местном самоуправлении дает ему такое право.

      Возможно, он хоть так сохранит свое лицо. Он сам себя загнал в свой угол на своем ринге. И сам же выбросил белое полотенце,
      – добавил Вахель.

      Он также рассказал, что был среди тех депутатов, которые не явились 19 сентября в Киевсовет. Депутат пояснил, что это – своеобразная форма протеста против попытки протащить опасные для города решения. Речь идет о коммерческих вопросах, касающихся коммунального имущества, земли и денег.

      "Возьмем, например, Шулявский путепровод. Строительство не происходит, все стоят в пробках. Деньги уже почти все потратили, но нам говорят дать еще", – отметил он.

      По словам политика, надлежащую правовую оценку ситуации дадут правоохранительные органы, к ним уже обратились по этому поводу. К тому же, насколько известно Вахелю, должна быть и проверка со стороны правительства.

      Стоит отметить, что Киевсовет фактически прекратил работать еще с декабря 2018 года.

      В ответ об угрозе срыва отопительного сезона в столице, политик отметил, что специально проверял: этой темы в повестке дня Киевсовета на сегодняшнем заседании не было. Поэтому, по мнению депутата, мэр и его команда часто грешат перед киевлянами, манипулируя на чувствительных темах.

      К слову, в "Слуге народа" уже отреагировали на желание Кличко распустить Киевский городской совет. Как заявил заместитель председателя фракции Александр Корниенко, в Раде ждут официального обращения. Ведь устные заявления мэра не могут быть предметом обсуждения в Верховной Раде.

      Коротко о ситуации с КГГА

      Еще в июле 2019 года руководитель Офиса Президента Андрей Богдан предложил уволить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации. Правительство Владимира Гройсмана этот вопрос рассматривать отказалось.

      Однако уже новый Кабинет Министров одобрил представление об увольнении Кличко
      с должности председателя КГГА 4 сентября и тогда же направил соответствующий документ в Офис Президента. В тот же день в КГГА опубликовали обращение глав фракций Киевсовета к Зеленскому с просьбой снова назначить Кличко
      на должность председателя горгосадминистрации.

      На следующий день ряд депутатов заявили, что документ за подписью "глав фракций" с просьбой переназначить Кличко не согласовывался во фракциях и является манипуляцией, и они ее не поддерживают.

      12 сентября Виталий Кличко заявил, что начинает консультации с главами депутатских фракций и групп Киевского городского совета относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва.

      Что известно о законопроекте "О столице"?9 сентября заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о планах обновить закон "О столице". По его словам, ведется работа над тем, чтобы Киеву вернули самоуправление. Нардеп также пообещал, что к обсуждению нового законопроекта будет активно привлекаться общественность.

      Верховная Рада может принять законопроект "О столице" в ближайшие два месяца, после чего, по замыслу властей, в течение 60 дней назначат выборы мэра столицы. Следовательно внеочередные местные выборы в Киеве могут состояться еще до конца 2019 года, а именно – 8 декабря.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Виталий Кличко Киеврада Новости Киева
      Источник: 24 канал
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