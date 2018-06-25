12:36
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
21°C 7°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Неповторимый продукт в домашних условиях: первые исследования Клима Житника

29 Читати новину українською
Настойки на травах: эксперименты Клима Житник
Настойки на травах: эксперименты Клима Житник / eda.bit.ua

Украинцы издавна любили экспериментировать с напитками. Со временем развитие науки и промышленности позволило создавать действительно вкусные и неординарные напитки.

Известным экспериментатором, гением настоек был украинец Клим Житник. Уроженец Черниговской губернии поступил в Харьковский университет, однако вынужден был оставить учебу из-за финансовых трудностей. Однако это не помешало ему продолжать экспериментировать – Климу Житнику удалось совместить полезное с приятным, и устроиться на работу в местную винодельню помещика Дмитриева.

Читайте также: Как Житник проводил свои первые опыты по экстрагированию лекарственных растений

Здесь молодой ученый получил возможность узнать много нового о настойках и усовершенствовать свое мастерство. Его глубокие знания по ботанике и тяга к экспериментам позволили создать необычные авторские рецепты настоек.

Настоянки на травах, Клим Житник
Клим Житник – ботаник и автор крафтовіх настоек

Чтобы получить экстракты для настоек на травах, каждое растение должно пройти несколько этапов обработки. Чтобы достичь лучших результатов, ученый потратил много лет, совершенствуя не только рецепты настоек, но и технологию их производства – в частности, Житник улучшил свойства перегонных кубов и теплоизоляцию печей подогрева.

Через 10 лет ботаник продал отдельные уникальные рецепты помещику Дмитриеву за 3 тысячи рублей – огромную сумму на те времена. Исследовательские находки Клима Житника по экстрагированию и мацерации калгана, акации и липы заинтересовали других ученых. Эти деньги Житник потратил с пользой – он продолжил свое обучение в Европе, а впоследствии эмигрировал в Канаду.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
сегодня, 12:00 В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
Юрий Касьянов 709
Дома, за границей или на даче: как планируют отдыхать украинцы
сегодня, 10:01 Дома, за границей или на даче: как планируют отдыхать украинцы
113
В Луганске сейчас главная потребность – еда, людям не до обновок
сегодня, 08:37 В Луганске сейчас главная потребность – еда, людям не до обновок
Ольга Черненко 825
Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
24 июня, 22:00 Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1613
Самые смешные мемы недели: Порошенко открыл знак, похолодание в Украине
24 июня, 20:01 Самые смешные мемы недели: Порошенко открыл знак, похолодание в Украине
863
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Кому из приспешников Путина Порошенко строит бизнес в Украине
 1 июня , 11:17
Цель России – отомстить за распад Советского Союза, – Порошенко
 16 февраля , 20:12
Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
 20 июня , 19:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук