Неповторимый продукт в домашних условиях: первые исследования Клима Житника

Украинцы издавна любили экспериментировать с напитками. Со временем развитие науки и промышленности позволило создавать действительно вкусные и неординарные напитки.

Известным экспериментатором, гением настоек был украинец Клим Житник. Уроженец Черниговской губернии поступил в Харьковский университет, однако вынужден был оставить учебу из-за финансовых трудностей. Однако это не помешало ему продолжать экспериментировать – Климу Житнику удалось совместить полезное с приятным, и устроиться на работу в местную винодельню помещика Дмитриева.

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Здесь молодой ученый получил возможность узнать много нового о настойках и усовершенствовать свое мастерство. Его глубокие знания по ботанике и тяга к экспериментам позволили создать необычные авторские рецепты настоек.



Клим Житник – ботаник и автор крафтовіх настоек

Чтобы получить экстракты для настоек на травах, каждое растение должно пройти несколько этапов обработки. Чтобы достичь лучших результатов, ученый потратил много лет, совершенствуя не только рецепты настоек, но и технологию их производства – в частности, Житник улучшил свойства перегонных кубов и теплоизоляцию печей подогрева.

Через 10 лет ботаник продал отдельные уникальные рецепты помещику Дмитриеву за 3 тысячи рублей – огромную сумму на те времена. Исследовательские находки Клима Житника по экстрагированию и мацерации калгана, акации и липы заинтересовали других ученых. Эти деньги Житник потратил с пользой – он продолжил свое обучение в Европе, а впоследствии эмигрировал в Канаду.