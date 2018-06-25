Неповторний продукт в домашніх умовах: перші дослідження Клима Житника

Українці здавна любили експериментувати з напоями. З часом розвиток науки та промисловості дозволив створювати дійсно смачні та неординарні напої.

Відомим експериментатором, генієм настоянок був українець Клим Житник. Уродженець Чернігівської губернії поступив у Харківський університет, однак змушений був залишити навчання через фінансову скруту. Однак це на завадило йому продовжувати експериментувати – Климу Житнику вдалось поєднати корисне з приємним, і влаштуватись на роботу у місцеву винокурню поміщика Дмитрієва.

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Тут молодий вчений отримав можливість дізнатись багато нового про настоянки та вдосконалити свою майстерність. Його глибокі знання з ботаніки та потяг до експериментів дозволили створити надзвичайні авторські рецепти настоянок.



Клим Житник – ботанік та автор крафтових настоянок

Щоб отримати екстракти для настоянок на травах, кожна рослина повинна пройти кілька етапів обробки. Аби досягти кращих результатів, вчений потратив багато років, вдосконалюючи не лише рецепти настоянок, а й технологію їхнього виробництва – зокрема, Житник поліпшив властивості перегінних кубів і теплоізоляцію печей підігріву.

Через 10 років ботанік продав окремі унікальні рецепти поміщику Дмитрієву за 3 тисячі рублів – величезну суму на ці часи. Дослідницькі знахідки Клима Житника з екстрагування та мацерації калгану, акації та липи зацікавили інших науковців. Ці гроші Житник витратив з користю – він продовжив своє навчання у Європі, а згодом емігрував до Канади.