Зеленский считает, что конференция – одна из самых важных в этом году. По мнению политика. ответственность за климатические изменения нельзя переводить. Ее должна брать на себя любая компания и страна.

Кстати Зеленский прибыл в Великобританию на климатический саммит

Действия следующего десятилетия – решающие

Президент подчеркнул, что действия государства и бизнеса в течение этого десятилетия будут влиять на дальнейшее развитие человечества.

Если не удастся снизить темп климатических изменений, то после 2030 года социальные и экономические потери будут настолько значительными, что мы это просто еще не представляем. Никто в мире не способен закрыться от этой угрозы в своих национальных границах,

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Украина приветствует Декларацию о пользовании лесами и землей, которую инициировала Великобритания. Восстановление и защита лесов должны быть приоритетом. Наше государство, напомнил Зеленский, уже приступило к этой работе. Потому за 10 лет площадь лесов в Украине вырастет на 10 миллионов гектаров.

Политик акцентировал внимание на другом важном шаге, который можно согласовать сейчас в Глазго – глобальная инициатива для уменьшения выбросов метана.

Зеленский обратил внимание на негативные изменения в Украине

Как заметил Зеленский, для Украины такие разговоры не абстрактны. Дело в том, что на территории страны фиксируется значительное увеличение пожаров. Все из-за сильной жары. Кроме того, каждый год приходится готовиться к более разрушительным наводнениям.

"Прорабатываем необходимые шаги для борьбы с опустыниванием. Государство и бизнес тратят все больше ресурсов для адаптации к климатическим изменениям – прежде всего аграрному сектору, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашего общества", – добавил политик.

"Богатые страны должны помочь"

Президент признал, что страны должны действовать в соответствии со своими возможностями. Он добавил, что распад традиционного жизненного уклада во многих регионах мира спровоцирует еще больше миграционных кризисов. В то же время конфликты за доступ к плодородным землям и питьевой воде могут стать повседневностью на нескольких континентах.

Политик подчеркнул, что "климат не может подождать, нужны действия". Следовательно, он резюмировал, что обязанность богатых стран – помочь развивающимся странам в обеспечении зеленой модернизации экономики.

Обратите внимание! В Глазго 31 октября стартовала глобальная климатическая конференция COP26. Основная работа начнется 1 ноября и продлится до 12 ноября. В сессиях конференции примут участие около 120 мировых лидеров.