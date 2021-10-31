Глава украинского государства выступит на мероприятии, которое состоится в городе Глазго, в понедельник, 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, политик проведет ряд встреч с лидерами других стран.

Обратите внимание! В шотландском Глазго 31 октября стартовала глобальная климатическая конференция COP26. Открытие является формальным, основная работа начнется 1 ноября и продлится до 12 ноября.

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