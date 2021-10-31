Глава украинского государства выступит на мероприятии, которое состоится в городе Глазго, в понедельник, 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.
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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, политик проведет ряд встреч с лидерами других стран.
Климатический саммит: что известно
- Ожидается, что в сессиях конференции примут участие около 120 мировых лидеров. Всего десятки тысяч делегатов были аккредитованы.
- Ученые предупреждают, что саммит – последний шанс предотвратить изменение климата.
- Предполагается, что лидеры возьмут на себя новые обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в своей стране до 2030 года.
- Однако появилась информация, что мер, вероятно, будет недостаточно.