Глава украинского государства выступит на мероприятии, которое состоится в городе Глазго, в понедельник, 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, политик проведет ряд встреч с лидерами других стран.

Климатический саммит: что известно

  • Ожидается, что в сессиях конференции примут участие около 120 мировых лидеров. Всего десятки тысяч делегатов были аккредитованы.
  • Ученые предупреждают, что саммит – последний шанс предотвратить изменение климата.
  • Предполагается, что лидеры возьмут на себя новые обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в своей стране до 2030 года.
  • Однако появилась информация, что мер, вероятно, будет недостаточно.