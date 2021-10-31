Глава української держави виступить на заході, який відбудеться в місті Глазго, у понеділок, 1 листопада. Про це повідомили в пресслужбі ОП.
Читайте також Кліматичні зміни можуть призвести до глобального конфлікту, – Нацрада безпеки США
Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН з питань зміни клімату COP26,
– йдеться у повідомленні.
Окрім цього, політик проведе низку зустрічей з лідерами інших країн.
Кліматичний саміт: що відомо
- Очікується, що у сесіях конференції візьмуть участь близько 120 світових лідерів. Загалом десятки тисяч делегатів були акредитовані.
- Вчені попереджають, що саміт – останній шанс запобігти зміні клімату.
- Передбачається, що лідери візьмуть на себе нові зобов'язання щодо скорочення викидів парникових газів у своїй країні до 2030 року.
- Однак з'явилася інформація, що заходів, ймовірно, буде недостатньо.