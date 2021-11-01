Зеленський вважає, що конференція – одна з найважливіших у цьому році. На думку політика. відповідальність за кліматичні зміни не можна перекладати. Її повинна брати на себе кожна компанія та країна.

До речі Зеленський прибув до Великої Британії на кліматичний саміт

Дії наступного десятиліття – вирішальні

Президент наголосив, що дії держави та бізнесу протягом цього десятиліття впливатимуть на подальший розвиток людства.

Якщо не вдасться зменшити темп кліматичних змін, то після 2030 року соціальні та економічні втрати будуть настільки значними, що ми це просто навіть ще не уявляємо. Ніхто у світі не здатен закритися від цієї загрози у своїх національних кордонах,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, Україна вітає Декларацію про користування лісами та землею, яку ініціювала Велика Британія. Відновлення та захист лісів мають бути пріоритетом. Наша держава, нагадав Зеленський, вже почала цю роботу. Тому за 10 років площа лісів в Україні зросте на 10 мільйонів гектарів.

Політик акцентував на іншому важливому кроці, який можна погодити зараз у Глазго – глобальна ініціатива для зменшення викидів метану.

Зеленський звернув увагу на негативні зміни в Україні

Як зауважив Зеленський, для України такі розмови не абстрактні. Річ у тім, що на території країни фіксують значне збільшення кількості пожеж. Все через сильну спеку. Крім того, щороку доводиться готуватись до більш руйнівних повеней.

"Опрацьовуємо необхідні кроки для боротьби з опустелюванням. Держава і бізнес витрачають усе більше ресурсів для адаптації до кліматичних змін – передусім аграрного сектору, щоб гарантувати продовольчу безпеку нашого суспільства", – додав політик.

"Багаті країни мають допомогти"

Президент визнав, що країни мають діяти відповідно до своїх можливостей. Він додав, що розпад традиційного життєвого укладу в багатьох регіонах світу спровокує ще більше міграційних криз. Натомість конфлікти за доступ до родючих земель та питної води можуть стати повсякденністю на декількох континентах.

Політик наголосив, що "клімат не може зачекати, потрібні дії". Відтак він резюмував, що обов'язок багатих країн – допомогти країнам, що розвиваються у забезпеченні зеленої модернізації економіки.

Зверніть увагу! У Глазго 31 жовтня стартувала глобальна кліматична конференція COP26. Основна робота розпочнеться 1 листопада та триватиме до 12 листопада. У сесіях конференції візьмуть участь близько 120 світових лідерів.